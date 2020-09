Meteo Settembre – Il ciclone che sara da noi entro meta mese decreterà la fine della bella stagione (Di martedì 1 settembre 2020) Nel mese di Settembre è spesso capitato, anche nel passato recente, di passare in maniera molto rapida da un estremo all’altro, Meteorologicamente parlando. Ed è proprio quello che ci aspettiamo anche quest’anno: dopo una primissima parte ancora dal sapore estivo, già entro la metà del mese un ciclone potrebbe decreterà la fine della bella stagione provocando nuovi forti temporali e pure un brusco calo … Leggi su periodicodaily

Mafara72 : RT @DPCgov: ???? #allertaGIALLA, mercoledì #2settembre, per rischio idraulico in alcuni settori del Veneto. Consulta il bollettino per conos… - sirico_vincenzo : RT @DPCgov: ???? #allertaGIALLA, mercoledì #2settembre, per rischio idraulico in alcuni settori del Veneto. Consulta il bollettino per conos… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA, mercoledì #2settembre, per rischio idraulico in alcuni settori del Veneto. Consulta il bolletti… - SmorfiaDigitale : Meteo: SETTEMBRE, entro met mese un CICLONE decreter la fine della BELLA STAGION... - Antonio98854326 : Di quale bella stagione parla? Si vede che questo abita a pandora che bene si trova -