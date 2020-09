METEO 7 Giorni: graduale rinforzo dell’anticiclone, ma ancora ACQUAZZONI (Di martedì 1 settembre 2020) METEO SINO AL 7 SETTEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Nonostante lo spostamento del cuore della depressione verso l’Europa Centro-Orientale, in Italia permane ancora una certa influenza instabile dettata dall’ulteriore scorrimento di impulsi d’aria fresca in quota. Episodi piovosi, ma più localizzati, penalizzano ancora le Alpi ed il Triveneto, nulla a che fare con il forte maltempo dei Giorni. Le correnti fresche settentrionali, che continuano ad affluire sull’Italia, favoriscono clima diffusamente gradevole con temperature anche sotto la media. Settembre è quindi iniziato con una svolta davvero drastica, a sancire il passaggio verso l’autunno METEOrologico. Questa grande rinfrescata non durerà a lungo, con temperature attese in ... Leggi su meteogiornale

zaiapresidente : ?? QUESTI SONO I NOSTRI ANGELI, L'ORGOGLIO DEL VENETO! Volontari che operano in silenzio, senza chiedere nulla, ma c… - Alisloveslrh_ : Tutti questi giorni che sono stata chiusa in casa c’era un bel sole, domani che finalmente esco e vado in centro Br… - WillyCoyote6 : RT @zaiapresidente: ?? QUESTI SONO I NOSTRI ANGELI, L'ORGOGLIO DEL VENETO! Volontari che operano in silenzio, senza chiedere nulla, ma con l… - bizcommunityit : Meteo: PROSSIMI GIORNI INSIDIOSI con TEMPORALI in Agguato, poi TEMPERATURE in Aumento. PREVISIONI fino al WEEKEND - ilmeteoit : #Meteo #Cronaca #DIRETTA #VIDEO: #SUDAN sott'ACQUA da #TANTI giorni, ci sono #VITTIME. Ecco le #IMMAGINI -