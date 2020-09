Mercato Juventus, Perin saluta i bianconeri: la nuova squadra (Di martedì 1 settembre 2020) Mercato Juventus – La dirigenza bianconera ha concluso anche la cessione di Mattia Perin. L’estremo difensore ritornerà al Genoa e,non come si era detto nelle scorse settimane, all’Atalanta. Mercoledì sosterrà le visite mediche e poi sarà a completa di disposizione di Rolando Maran, neo tecnico della squadra ligure. Mercato Juventus: Perin ritorna al Genoa Perin ritornerà al Genoa mediante un prestito secco, ovvero, la stessa formula con cui aveva lasciato la Continassa durante il Mercato invernale. Leggi anche:Juventus, la stoccata: “Lewandowski più forte di Ronaldo” Secondo CalcioeMercato.com, è possibile che nel contratto ... Leggi su juvedipendenza

