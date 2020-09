Mercato Juventus, Paratici pensa allo scambio per accontentare Pirlo (Di martedì 1 settembre 2020) Mercato Juventus – La dirigenza bianconera lavora incessantemente per rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. La priorità è rifondare il reparto offensivo che, quasi sicuramente conterà anche Edin Dzeko. Da settimane si parla di un possibile ritorno di Moise Kean, blindato, però, dall’Everton. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le due società stanno pensando ad uno scambio. Mercato Juventus: assalto a Kean Alla corte di Carlo Ancelotti potrebbe finire Aaron Ramsey, troppo condizionato dagli infortuni durante questa stagione e, probabilmente, fuori dal nuovo progetto tecnico. Leggi anche:CalcioMercato Juventus, accordo con l’Udinese per il centrocampista Il ... Leggi su juvedipendenza

GoalItalia : Luis Suarez proposto alla Juventus: può diventare una pista concreta ?? [@romeoagresti] - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, in arrivo Weston McKennie dallo Schalke 22enne americano in prestito con diritto di ris… - DiMarzio : ??'#Dybala non è sul mercato' ???#Juve, la conferenza di #Pirlo LIVE - Enry_Cio : Il mercato della #Juventus é talmente fermo che anche se dovessero annunciare Sturaro in serata sarei felice ???? #ForzaJuve #FinoallaFine - interistadoc_ : RT @_enz29: L’Inter ha le difficoltà di mercato come le sta avendo la Juventus per esempio ma nessuno ne parla -