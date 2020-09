Mercato Juventus, ecco il 3° acquisto: si chiude in settimana, arriva il sì (Di martedì 1 settembre 2020) DZEKO Juventus- settimana decisiva per il potenziale passaggio di Edin Dzeko in maglia bianconera. Secondo quanto riportato dagli ultimi rumors, l’attaccante bosniaco avrebbe raggiunto un accordo totale con i bianconeri, ora mancherebbe solamente quello tra Juve e Roma. Non solo. Il club capitolino dovrà cercare di convincere De Laurentiis a liberare Milik, ma le eccessive richieste del presidente del Napoli starebbero rallentando le operazioni. Dzeko Juventus, il nuovo centravanti scelto da Pirlo Dzeko più di Suarez: è questa la richiesta di mister Pirlo, il quale punterà forte sullo strapotere atletico dell’attaccante bosniaco. La fumata bianca potrebbe arrivare già nel corso della settimana. Leggi anche:Cessioni Juventus, svolta Higuain: ... Leggi su juvedipendenza

