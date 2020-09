Mercato auto italia - Agosto torna sui livelli del 2019: -0,4% (Di martedì 1 settembre 2020) Dopo i lievi segnali di ripresa registrati a luglio, chiuso con un pesante -11%, il Mercato italiano dell'auto torna finalmente sui livelli del 2019. La contrazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno è infatti minima, pari a un -0,4% con 88.801 vetture immatricolate, ma dopo il tracollo dei mesi di aprile (-97,6%), maggio (-49,6%) e giugno (-23,1%), dovuti alla pandemia di coronavirus, il settore pare aver ripreso un po' di fiato. Parte del merito, per ora quantificabile solo parzialmente, è comunque ascrivibile ai nuovi incentivi all'acquisto, i quali potrebbero favorire un ritorno al segno più nel mese di settembre. Il consuntivo. Nei primi otto mesi di quest'anno le immatricolazioni, pari a 809.655 unità, risultano in calo del 38,9% rispetto allo ... Leggi su quattroruote

