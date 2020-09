Meloni: «Gli immigrati fanno quello che vogliono, gli italiani inseguiti con i droni. Vergogna» (video) (Di martedì 1 settembre 2020) “In questi mesi migliaia di immigrati sono arrivati nel nostro territorio violando i confini e violando la quarantena, perché positivi al Covid. Ma per loro non ci sono i droni che rincorrevano gli italiani sulle spiagge, per loro non si trovano. La furia immigrazionista della sinistra non chiede a queste persone di rispettare i sacrifici fatti durante il lockdown”. E’ un passaggio – molto applaudito – del discorso di Giorgia Meloni a Trento, durante una affollata manifestazione trasmessa via Facebook dalla pagina ufficiale della leader dei FdI. “Ho voluto fortemente essere qui con voi”, ha detto Giorgia Meloni, primo leader nazionale del centrodestra ad essere presente in campagna elettorale a Trento. Per evidenziare la grande ... Leggi su secoloditalia

