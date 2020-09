Meleo: grande lavoro per miglior rientro possibile (Di martedì 1 settembre 2020) Roma – “Questa mattina abbiamo visitato con la ministra Azzolina e la sindaca Raggi l’istituto comprensivo scolastico ‘Anagni’, nel V Municipio di Roma, periferia Est della citta’. In questo istituto sono in corso i lavori per adeguare e recuperare spazi per il rientro dei ragazzi in sicurezza. In questi ultimi mesi, come assessorato Infrastrutture, abbiamo lavorato molto, di concerto con l’assessora alla Scuola Mammi’ e i nostri tecnici.” “Sul fronte dei lavori pubblici, abbiamo messo sul campo diverse attivita’ come a esempio la rimessa in funzione di spazi non utilizzati nelle scuole o la realizzazione di tramezzature e divisori, solo per citarne alcuni. Cio’ e’ stato possibile grazie al grande lavoro svolto dai dirigenti scolastici, dai ... Leggi su romadailynews

PROVVISORIO La gara d’appalto deve ancora seguire il suo lunghissimo iter. È tutto provvisorio, si affretta a spiegare l’assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Linda Meleo. «Il Piano Sampietrini, a ...

Notizie dall'Urbe, il luogo incantato dove è in corso una rivoluzione dal basso. Dal piano terreno, per la precisione. O forse dagli impianti fognari. Là, dove non arriva la grande politica parolaia.

