Melania Trump rompe il silenzio sul libro della sua ex confidente: “È una donna insicura e disonesta, mi ha registrata di nascosto” (Di martedì 1 settembre 2020) Melania Trump rompe il silenzio sull’uscita del libro Melania and Me – The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady di Stephanie Winston Wolkoff, sua ex amica e confidente, oggi definita dalla first lady “un’insicura e una disonesta”. Il suo commento è affidato a una nota di Stephanie Grisham, il suo capo di gabinetto: “Chiunque registri segretamente chi da lei stessa viene definita miglior amica è per definizione disonesta”, afferma. “Sfortunatamente è una donna profondamente insicura“. Nel libro, tra le altre cose, Melania viene descritta come una ... Leggi su ilfattoquotidiano

