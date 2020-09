Medicina: esclusi dai test i candidati in quarantena per il covid (Di martedì 1 settembre 2020) Il ministro Manfredi sui test Medicina e Veterinaria: “Sto valutando come affrontare la questione insieme ai miei colleghi di governo” Caos totale per sostenere i test di Medicina e veterinaria. Basta essere un contatto stretto per finire in isolamento e addio test. Ad oggi questa è la normativa. Difficile dire quanti sono, il ministero dell’Università finora ha ricevuto solo qualche segnalazione isolata. Ma potrebbero essere in molti. Come fare per dare anche a loro una possibilità? Qualche giorno fa, il ministro Gaetano Manfredi aveva aperto un piccolo spiraglio. “Stiamo valutando la possibilità di trovare una data alternativa per consentire anche a loro di sostenere il test”. Ma lui stesso aveva anticipato che si trattava ... Leggi su zon

Corriere : Caos test di Medicina. Esclusi (per ora) gli studenti in quarantena - infoitsalute : Test Medicina e Veterinaria 2020. Esclusi quelli con il coronavirus - crispadafora : RT @Corriere: Caos test di Medicina. Esclusi (per ora) gli studenti in quarantena - angiuoniluigi : RT @Corriere: Caos test di Medicina. Esclusi (per ora) gli studenti in quarantena - alcinx : RT @Corriere: Caos test di Medicina. Esclusi (per ora) gli studenti in quarantena -