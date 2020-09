McDonald’s, 52 imprenditori afroamericani fanno causa alla catena per discriminazione razziale: “A noi i ristoranti meno redditizi” (Di martedì 1 settembre 2020) Aveva preso pubblicamente posizione a sostegno del movimento Black Lives Matter, ma nemmeno McDonald’s è stato esente dalle accuse di razzismo: cinquantadue ex proprietari afroamericani di ristoranti hanno presentato, presso il tribunale federale di Chicago, una denuncia per discriminazione razziale contro la catena di fast-food. Una causa che, se vinta, potrebbe costare un miliardo di dollari al colosso degli hamburger. I querelanti, titolari di circa 200 locali prima della loro cessione, accusano McDonald’s di averli costretti a rilevare ristoranti poco redditizi, con bassi volumi di vendita, in quartieri periferici e con costi per la sicurezza elevati e di non aver garantito lo stesso supporto e le stesse opportunità fornite ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (McDonald’s, 52 imprenditori afroamericani fanno causa alla catena per discriminazione razziale: “A noi i ristorant… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: McDonald’s, 52 imprenditori afroamericani fanno causa alla catena per discriminazione razziale: “A noi i ristoranti me… - fattoquotidiano : McDonald’s, 52 imprenditori afroamericani fanno causa alla catena per discriminazione razziale: “A noi i ristoranti… -

Ultime Notizie dalla rete : McDonald’s imprenditori