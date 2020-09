'Mascherine in classe sempre, per tutti', l'allarme del presidente nazionale Ordini dei medici dopo il no del Cts (Di martedì 1 settembre 2020) ' Mascherina in classe sempre '. dopo il no del Cts arriva il parere contrario dell'ordine dei medici che spiega che nelle aule il rispetto delle distanze non sarà sufficiente e sostiene che tutti i ... Leggi su leggo

matteosalvinimi : Il piano del Cts non prevede mascherine in classe, ma il commissario Arcuri ha già garantito 11 milioni di mascheri… - RaiNews : Riaprono le scuole. Si inizia con i corsi di recupero. Niente obbligo di mascherina in classe se c'è la distanza di… - matteosalvinimi : Vogliono mettere le mascherine ai nostri figli in classe, intanto fanno sbarcare migliaia di clandestini e centinai… - salernonotizie : Riapertura scuola, caos date. Gli scienziati: “Le mascherine non servono in classe” - demian_online : @agorarai fatemi capire: per #Bassetti #mascherine non bastano, serve #distanziamento ma a #scuola in… -