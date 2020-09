Mascherine a scuola: si possono evitare se c’è la distanza di 1 metro (Di martedì 1 settembre 2020) Lo ha ribadito il Cts, l’uso delle Mascherine «è solo una delle misure di prevenzione che devono essere implementate in una corretta associazione con tutte le altre misure raccomandate» La nota del Cts, il Comitato Tecnico- Scientifico, lo ha chiarito: niente mascherina a scuola se viene rispettata la distanza di un metro. Nella scuola primaria, … L'articolo Mascherine a scuola: si possono evitare se c’è la distanza di 1 metro proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

NicolaPorro : Per il Corsera a #scuola niente #mascherine, per Repubblica invece bisogna indossarle. #tamponi sulla Roma-Milano?… - NicolaPorro : FiCo-Forlani chiede di non dividersi sulla scuola. Bene, giusto, bis. Poi sul Corsera vedo che mascherine non sono… - Agenzia_Ansa : Il Comitato tecnico scientifico, no mascherine a #scuola se c'è la distanza di un metro #ANSA - LinaVadal : RT @Agenzia_Ansa: Il Comitato tecnico scientifico, no mascherine a #scuola se c'è la distanza di un metro #ANSA - maxxxks : RT @CesareOrtis: E STAMANI LE rEGIONI DALLE 3 IERI, SALGONO A 6.....Scuola, 6 Regioni rinviano. Mascherine, gli scienziati: «Ai banchi non… -