Mascherine a scuola, i medici avvertono: «Vanno indossate il più possibile. Ci aspettiamo il ritorno del malati gravi» (Di martedì 1 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (1° settembre)«Il ritorno a scuola è una sfida che non si può perdere», ma «la mascherina va portata il più possibile anche in classe e distanze e igiene personale Vanno fatte rispettare severamente». Così Filippo Anelli, presidente della Federazione degli ordini dei medici, che in un’intervista a La Stampa fa il punto sulla pandemia di Coronavirus in vista della riapertura delle scuole e della stagione autunnale. «Sarebbe utile fornire agli istituti dei termoscanner automatici – ha spiegato Anelli -, così da sgravare le famiglie da ogni responsabilità. E sui mezzi pubblici va garantito il distanziamento, dunque servirebbe una riorganizzazione di traffico e orari. Però tutto ... Leggi su open.online

NicolaPorro : Per il Corsera a #scuola niente #mascherine, per Repubblica invece bisogna indossarle. #tamponi sulla Roma-Milano?… - NicolaPorro : FiCo-Forlani chiede di non dividersi sulla scuola. Bene, giusto, bis. Poi sul Corsera vedo che mascherine non sono… - Agenzia_Ansa : Il Comitato tecnico scientifico, no mascherine a #scuola se c'è la distanza di un metro #ANSA - MarcoCampa10 : RT @FrancescoCarf: A Wuhan i bambini torneranno a scuola senza mascherine perché la Cina - per ovvie e cattive ragioni - ha gestito la pand… - Damiano__89 : #Wuhan in tendenza perché a dire di molti si è tornati a scuola senza mascherine. Poi però la gente che vive lì pos… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine scuola Scuola, 6 Regioni rinviano. Mascherine, gli scienziati: «Ai banchi non servono» Il Messaggero Scuola, Musumeci: in Sicilia si riparte il 14 settembre, ma ogni istituto può scegliere il rinvio al 24

La scuola riparte oggi con i corsi di recupero, ma la vera prova del nove sarà dal 14 settembre. Quella è la data del ritorno ufficiale tra i banchi, anche se molte Regioni hanno deciso uno slittament ...

Coronavirus, Comitato Tecnico Scientifico: “Niente mascherine a scuola se ad un metro di distanza”

Il Comitato Tecnico Scientifico, in una nota, “ribadisce quanto già indicato sulle situazioni dinamiche e in quelle statiche in cui non vi e il rispetto del distanziamento. In tutti i contesti di cond ...

La scuola riparte oggi con i corsi di recupero, ma la vera prova del nove sarà dal 14 settembre. Quella è la data del ritorno ufficiale tra i banchi, anche se molte Regioni hanno deciso uno slittament ...Il Comitato Tecnico Scientifico, in una nota, “ribadisce quanto già indicato sulle situazioni dinamiche e in quelle statiche in cui non vi e il rispetto del distanziamento. In tutti i contesti di cond ...