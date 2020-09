Mascherina obbligatoria nelle fasi di assembramento e termoscanner: le immagini della riapertura delle scuole di Wuhan (Di martedì 1 settembre 2020) A Wuhan riaprono le scuole. Nella città dove è nata la pandemia di coronavirus, gli studenti sono tornati fra i banchi di scuola. Mascherina obbligatoria nelle fasi di assembramento, in ingresso e uscita, non necessaria in classe. Molti i controlli di sicurezza messi in atto dalla città della provincia dell’Hubei: disinfezione delle mani, misurazione della temperatura, e insegnamento in classe della giusta metodologia di lavaggio delle mani. Nella sola Wuhan, hanno riaperto i battenti un totale di 2.842 asili, oltre a scuole primarie e secondarie, accogliendo circa 1,4 milioni di alunni. Secondo Wang Chifu, vicedirettore ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Francia, mascherina obbligatoria a scuola. La gaffe del primo ministro Castex: “Nessun Paese le fornisce gratis”. M… - RegioneER : Supercoppa @LegaBasketA, deroga @RegioneER: pubblico presente fino al 25% della capienza massima degli impianti. Ma… - GiuliaGT1 : RT @isabbah: Ho scritto un post sulla mascherina obbligatoria per gli alunni, in alcune scuole lo e’ anche per le elementari. Ho ricevuto… - Noovyis : (Mascherina obbligatoria nelle fasi di assembramento e termoscanner: le immagini della riapertura delle scuole di W… - ilfattovideo : Mascherina obbligatoria nelle fasi di assembramento e termoscanner: le immagini della riapertura delle scuole di Wu… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherina obbligatoria A Berlino mascherina obbligatoria per i manifestanti Corriere del Ticino Coronavirus mondo, Berlino: obbligo mascherine nelle manifestazioni

Roma, 1 settembre 2020 - La pandemia di Coronavirus aggiorna sempre al rialzo i suoi numeri. I morti registrati nel mondo hanno superato la soglia di 850mila. Secondo la mappa aggiornata in tempo real ...

UFFICIALE Alessandria Sampdoria a porte aperte: il comunicato

L’amichevole tra Alessandria e Sampdoria del 5 settembre (ore 21) sarà aperta al pubblico: il comunicato del club piemontese «La gara tra Grigi e blucerchiati, in programma sabato 5 settembre alle ore ...

Roma, 1 settembre 2020 - La pandemia di Coronavirus aggiorna sempre al rialzo i suoi numeri. I morti registrati nel mondo hanno superato la soglia di 850mila. Secondo la mappa aggiornata in tempo real ...L’amichevole tra Alessandria e Sampdoria del 5 settembre (ore 21) sarà aperta al pubblico: il comunicato del club piemontese «La gara tra Grigi e blucerchiati, in programma sabato 5 settembre alle ore ...