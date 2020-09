“Mascherina in classe sempre, ci saranno altri malati gravi”. L'allarme del presidente nazionale Ordini dei medici (Di martedì 1 settembre 2020) “La mascherina va portata il più possibile anche in classe e distanze e igiene personale vanno fatte rispettare severamente”. “Ci aspettiamo un ritorno del contagio e pure dei casi gravi. Purtroppo prima o poi le fasce più deboli svilupperanno di nuovo le polmoniti. Per questo servono prudenza e rigore nella riapertura di scuole, uffici e nella riorganizzazione dei mezzi pubblici”. A lanciare l’allarme, in un’intervista a La Stampa, è Filippo Anelli, 63 anni, presidente della Federazione nazionale Ordini dei medici e medico di famiglia a Bari.Sulla riapertura delle scuole, Anelli avverte:“Nei primi giorni di scuola ci vorrebbe una grande operazione di spiegazione per sensibilizzare bambini e famiglie ... Leggi su huffingtonpost

