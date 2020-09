Marvel's Avengers presenta Kate Bishop come prima eroina in arrivo dopo il lancio del gioco (Di martedì 1 settembre 2020) Attraverso un comunicato stampa, Square Enix ha pubblicato il terzo War Table di Marvel's Avengers, fornendo una nuova anteprima sul gioco prima della pubblicazione del 4 settembre, su PlayStation 4, Xbox, PC e Stadia.Per iniziare, gli spettatori sono stati i primi a scoprire tutti gli incredibili dettagli sulle missioni giornaliere e settimanali, e su quattro nuovi tipi di missioni avanzate in cui si imbatteranno nel corso dell'Iniziativa Avengers: i Settori Nemici, le Camere di Sicurezza SHIELD, il Laboratorio Segreto dell'AIM e i Mega Hives.I Settori Nemici sono missioni speciali che offrono epici scontri con potenti boss, che i giocatori ameranno affrontare più volte quando gli eroi si avvicineranno al limite massimo del gioco per il livello di potenza, ... Leggi su eurogamer

