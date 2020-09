Martedì la Commissione affari costituzionali della Camera voterà il Germanicum come testo base di riforma della legge elettorale (Di martedì 1 settembre 2020) La Commissione affari costituzionali della Camera voterà il Germanicum come testo base l’8 settembre, mentre per venerdì prossimo è stato fissato il termine per gli emendamenti alla legge Fornaro di riforma costituzionale che inserisce dei correttivi nella Carta che attenuano gli effetti del taglio dei parlamentari. Lo ha stabilito l’Ufficio di presidenza della Commissione secondo quanto ha riferito il presidente Giuseppe Brescia. “L’indicazione della data di martedì prossimo – commenta il deputato Emanuele Fiano, ... Leggi su lanotiziagiornale

