Marina di Massa, sorelline morte: l’albero era malato, non c’entra il maltempo (Di martedì 1 settembre 2020) Una vera tragedia avvenuta a Marina di Massa nei giorni scorsi con la scomparsa di due sorelline, Jannat e Malak Lassiri, nel camping Verde Mare Ancora una tragedia si è consumata nell’estate italiana durante l’emergenza Coronavirus. Due sorelline, Jannat e Malak Lassiri, rispettivamente di 3 e 14 anni, sono morte a causa di un albero … L'articolo Marina di Massa, sorelline morte: l’albero era malato, non c’entra il maltempo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

GiuseppeConteIT : La tragica scomparsa delle due sorelle che erano in vacanza a Marina di Massa ci addolora profondamente. Una vacanz… - fbernardeschi : Vicino alla famiglia delle due sorelline scomparse nel tragico incidente a Marina di Massa. - virginiaraggi : La morte delle due sorelline a Marina di Massa è una notizia che ci sconvolge e ci addolora profondamente. Tutta la… - iltirreno : ?? Norme di sicurezza all'interno del campeggio e la condizione dell'albero caduto: il punto sulle indagini della tr… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Una tragedia, che forse, si poteva evitare -

Marina di Massa, ascoltato dai carabinieri per la seconda volta il titolare della struttura dove è avvenuta la tragedua. Non è indagato: «Ho visto il volto di quella madre, non immaginate...» MARINA D ...Parla il padre delle due bambine morte a Marina di Massa: «Quell’albero era tutto marcio, doveva essere tagliato prima. Perché il camping è intervenuto solo dopo?» MARINA DI MASSA. «Malak in arabo sig ...