Marina di Massa, indagati i titolari del camping dove sono morte le due sorelle (Di martedì 1 settembre 2020) «Quell’albero non doveva cadere addosso a loro. Era tutto marcio e doveva essere tagliato prima. Io non voglio accusare nessuno, ci sono le indagini per questo. Chiedo solo giusitiza e verità». Hicham Lassiri affida queste parole al quotidiano Il Tirreno. Domenica 30 agosto le sue due figlie Malak e Janna, 14 e 3 anni, sono morte dopo che un pioppo del campeggio Verde mare di Marina di Massa (Toscana) si è schiantato contro la loro tenda. Per questo episodio ora ci sono i primi indagati: due avvisi di garanzia hanno raggiunto i due soci del camping. Gli inquirenti vogliono capire se nella caduta dell’albero esista una loro responsabilità. Domani è in programma ... Leggi su open.online

