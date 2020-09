Marco Vannini, archiviata posizione della pm che ha condotto le indagini (Di martedì 1 settembre 2020) Il Consiglio superiore della magistratura ha deciso di archiviare la posizione della pm Alessandra D’Amore che aveva condotto le indagini sulla morte di Marco Vannini Marco Vannini (fonte da Instagram @tgcom24)Altro capitolo piuttosto amore della vicenda riguardante Marco Vannini, 20enne di Ladispoli che ha perso la vita in circostanze tuttora non chiare nel maggio del 2015 a casa della ragazza Martina Ciontoli. Da allora ne sono successe di cose. Ribaltoni continui che non hanno ancora permesso alla famiglia Vannini di trovare quella giustizia che inseguono fin dal primo giorno della tragica dipartita di ... Leggi su chenews

Il processo per l’omicidio di Marco Vannini avvenuto la notte del 18 maggio 1015 ha coinvolto profondamente l’opinione pubblica, scossa dalla vicenda della morte del giovane di Ladispoli. A indignare ...

"Non solo non sono state omesse le doverose attività di indagine, ma nessun danno ingiusto è stato arrecato ai parenti delle vittime, poiché il materiale probatorio offerto ai collegi giudicanti di pr ...

Il processo per l'omicidio di Marco Vannini avvenuto la notte del 18 maggio 1015 ha coinvolto profondamente l'opinione pubblica, scossa dalla vicenda della morte del giovane di Ladispoli. A indignare ...