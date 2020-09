Maradona ricorda il successo del ’90 contro la Juve (Di mercoledì 2 settembre 2020) Maradona ricorda il successo in Supercoppa del 1990 El pibe de oro, dalla sua pagina Facebook, ricorda il successo contro la Juventus ottenuto nel 1990 … L'articolo Maradona ricorda il successo del ’90 contro la Juve proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

ForzAzzurri1926 : #Maradona ricorda il successo del ’90 contro la #Juve e non nasconde una certa amarezza nei confronti dell'attuale… - MundoNapoli : Maradona ricorda il 5-1 alla Juve in Supercoppa - Spazio_Napoli : - Salvato95551627 : RT @FrancescoRoma78: Mi ha colpito il tessuto lucido che mi ricorda il Napoli europeo di Maradona. Mi ha colpito in positivo l'azzurro che… - FrancescoRoma78 : Mi ha colpito il tessuto lucido che mi ricorda il Napoli europeo di Maradona. Mi ha colpito in positivo l'azzurro c… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona ricorda Maradona: 'Napoli, l'attuale società non ricorda i risultati che ci resero grandi! Mi dispiace' AreaNapoli.it Maradona ricorda il 5-1 alla Juve in Supercoppa: “Mi dispiace che la società attuale non ricordi risultati del genere”

Diego Armando Maradona, sul suo profilo Facebook, ricorda un anniversario importante. Il 1 settembre 1990, trent’anni fa, il Napoli batté la Juve nella Supercoppa Italiana con un roboante 5-1. El Pibe ...

Maradona: "Napoli, l'attuale società non ricorda i risultati che ci resero grandi! Mi dispiace"

Sono trascorsi 30 anni dalla prima Supercoppa Italiana vinta dal Napoli nel 1990, 5-1 contro la Juventus allo stadio San Paolo. Diego Armando Maradona ha voluto ricordare quel trionfo con un messaggio ...

Diego Armando Maradona, sul suo profilo Facebook, ricorda un anniversario importante. Il 1 settembre 1990, trent’anni fa, il Napoli batté la Juve nella Supercoppa Italiana con un roboante 5-1. El Pibe ...Sono trascorsi 30 anni dalla prima Supercoppa Italiana vinta dal Napoli nel 1990, 5-1 contro la Juventus allo stadio San Paolo. Diego Armando Maradona ha voluto ricordare quel trionfo con un messaggio ...