Mara Venier, la foto in costume di 10 anni fa incanta Instagram (Di martedì 1 settembre 2020) Mara Venier condivide sul suo profilo Instagram una foto di 10 anni fa che la ritrae mano nella mano il suo Nicola Carraro e manda in visibilio i suoi follower. A dir la verità è Carraro il primo a pubblicare sempre sui social lo scatto amarcord. La coppia, che ha deciso di sposarsi per la seconda volta questo settembre proprio come hanno fatto Francesco Facchinetti e Wilma Faissol , è immortalata mentre si tiene mano nella mano su una spiaggia delle Turks and Caicos Islands. I due sorridono felici. Zia Mara è splendida mentre indossa un costume intero e una maxi camicia rossi, svelando le gambe perfette, e un cappello di paglia, mentre il suo Nicola sfoggia un completo da mare blu elettrico. La presentatrice commenta: “Bei tempi Turks ... Leggi su dilei

