Maltempo, sorelline morte. Il sopralluogo dell'agronomo incaricato dalla procura (Di martedì 1 settembre 2020) Massa Si è svolto questa mattina il primo sopralluogo dell' agronomo incaricato dalla procura di Massa Carrara per stabilire le condizioni del pioppo caduto caduto domenica mattina , nell'area di ... Leggi su lanazione

«Voglio solo portare via i miei figli da qui, voglio solo questo»: lo dice ai microfoni Rai il papà delle due sorelline, Malak e Jannat Lassiri, 14 e 3 anni, morte in tenda, al campeggio «Verde Mare» ...I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. In Toscana sono 11.898 i casi di positività al Coronavirus, 40 in più rispetto a ieri (11 identificati in corso di tracciamen ...