Maldini scatenato, anche Federico Chiesa al Milan: una maxi-offerta alla Fiorentina per beffare la Juve (Di martedì 1 settembre 2020) Il Milan è scatenato sul mercato, alla ricerca dei rinforzi giusti sia per età che per qualità. Dopo aver soffiato Sandro Tonali all'Inter, Paolo Maldini sta lavorando per inserirsi nella corsa a Federico Chiesa e superare la concorrenza di nerazzurri e bianconeri. L'operazione è complicata perché la Fiorentina chiede non meno di 50 milioni cash: nessun club è in grado di soddisfare il presidente Commisso perché la valutazione è ritenuta eccessiva, per quanto il valore del giocatore non è in discussione. Una contropartita tecnica potrebbe rendere l'operazione fattibile, e il Milan potrebbe avere il giocatore giusto: si tratta di Paquetà, che già era stato cercato a gennaio ... Leggi su liberoquotidiano

