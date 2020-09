Malagò: “Riaprire gli stadi solo agli abbonati potrebbe essere la soluzione” (Di martedì 1 settembre 2020) Riaprire gli stadi ai soli abbonati “potrebbe essere una soluzione. Anche perche’ con gli abbonati, salvo qualche squadra che ne ha un po’ tanti, si puo’ trovare un giusto equilibrio di rapporto con la capienza degli impianti”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malago’, durante la presentazione del premio internazionale Fair Play Menarini. “Tanto i tifosi delle squadre in trasferta non possono andare, quindi potrebbe essere un punto di equilibrio ma vediamo che succede. Dipende tutto dal Cts – ha proseguito il numero uno del Comitato olimpico nazionale – Penso non sia giusto identificare solo col pianeta calcio questo tipo di problema, che invece e’ un problema centrale per ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Malagò: 'I tifosi delle squadre in trasferta non possono andare, quindi potrebbe essere un punto di equilibrio ma… - napolista : Malagò: “Riaprire gli stadi solo agli abbonati potrebbe essere una soluzione” “Con gli abbonati si può trovare un g… - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Malagò: «Solo abbonati allo stadio? Può essere soluzione»: Riaprire gli stadi ai soli abbonati «pot… - _marlene1265 : RT @Giusylo3: Ops, pensare che l’altro ieri,Fontana, col plauso di Malago, stava pensando di riaprire gli stadi???????????????????? https://t.c… - Giusylo3 : Ops, pensare che l’altro ieri,Fontana, col plauso di Malago, stava pensando di riaprire gli stadi???????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Malagò “Riaprire