Maglione: “Se Rummo delocalizza, De Luca e sodali sono responsabili” (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “La preoccupazione che ho esternato nei giorni scorsi sulla possibilità che la scelta di installare un impianto di trattamento dell’organico con annesso termovalorizzatore potesse determinare una ricaduta negativa sulla nostra economia, purtroppo, trova riscontro nelle parole di Cosimo Rummo, amministratore dell’omonimo pastificio, che – come apprendo dalla stampa – ha già scelto di delocalizzare nel caso tale progetto venga attuato”. Così in una nota Pasquale Maglione, deputato del Movimento Cinque Stelle. “Le scelte della Regione Campania – continua Maglione -, ancora una volta sorde e vessatorie nei confronti delle aree interne, stanno concorrendo a determinare un grave danno economico per il Sannio, ... Leggi su anteprima24

hszltz : @Directionerinfi io se trovo quel maglione me lo compro ad occhi chiusi - _mad_potterhead : A Londra fa già freddino anche se c'è il sole, e il maglione da Quidditch va bene per ogni occasione... Buon rient… - moonbinxj : @serendipityx17 no perché io mica mi metto a mezza manica, se ci sono meno di trenta gradi col maglione si sta da dio - moonbinxj : ma secondo voi se ci sono 25 gradi ed esco con il maglione avrò caldo ? -

Ultime Notizie dalla rete : Maglione “Se Migliori Offerte Caschi 2020 – Dopo 166 ore di ricerche e test DaySicilia