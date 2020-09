M5S, incendi in Costiera Amalfitana: “Altro fallimento della regione Campania” (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Mentre si pianifica un buco nella montagna completamente inutile di 18milioni di Euro, nulla si pianifica per prevenire gli incendi che annualmente devastano ettari ed ettari di foresta con perdite incalcolabili per la biodiversità, l’economia rurale e il turismo. Evidentemente negli uffici della giunta regionale la tutela della Costiera Amalfitana e delle risorse naturalistiche non è all’ordine del giorno. La prova documentale di questa colpevole incompetenza è la programmazione dei bandi regionali per la prevenzione degli incendi. All’interno del Piano di Sviluppo Rurale della Campania, infatti, sin dal 2015 erano previsti fondi per tutelare i nostri territori. L’unico bando ... Leggi su anteprima24

Il tema incendi nella prima seduta d'aula. Musumeci porti piani concreti, i roghi non si fermano con le chiacchiere

