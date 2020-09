Lutto per Antonio Candreva: è morto il padre Marcello. L’addio sui social: “Ti porterò sempre con me” (Di martedì 1 settembre 2020) Il calciatore dell’Inter Antonio Candreva ha perso il padre Marcello. È stato lo stesso centrocampista nerazzurro a dare la notizia del Lutto sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto in bianco e nero in cui appare sorridente accanto al papà che ora non c’è più: “Ti porterò sempre con me. Ciao Pa“, ha scritto. Da tempo il padre di Candreva lottava contro la malattia: lo scorso aprile era stato lo stesso calciatore a rivelare che aveva una patologia molto grave. “Non parlo molto della mia vita privata – ammise il giocatore in un’intervista sui canali social del club nerazzurro -. Mio padre da un anno sta combattendo contro un brutto male e ... Leggi su ilfattoquotidiano

