“L’unica cosa che potete permettervi al Billionaire è il Covid”, dice Antonella Mosetti (Di martedì 1 settembre 2020) Antonella Mosetti, in diverse Instagram stories, ha parlato con i suoi fan del Coronavirus, utilizzando toni… non proprio modesti. Non è Sophia Loren, né Meryl Streep, né Margherita Hack, giusto per dirne tre. E’ Antonella Mosetti, showgirl di 45 anni con un passato in Non è la Rai, Ciao Darwin, Paperissima Sprint, Grande Fratello Vip. … L'articolo “L’unica cosa che potete permettervi al Billionaire è il Covid”, dice Antonella Mosetti proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

