Luigia Martino incontra il ministro Elena Bonetti: “Genitorialità è investimento sul futuro” (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“La genitorialità va sostenuta. Ogni bambino che nasce rappresenta un investimento sul futuro delle nostre comunità. Un fattore moltiplicativo di crescita e non un costo, come ha ricordato il ministro Elena Bonetti”. Lo dichiara Luigia Martino, candidata alle elezioni regionali con Italia Viva, a margine dell’incontro con il ministro Elena Bonetti sul tema Family Act, svolto nel pomeriggio di lunedì al Palazzo Ducale di Parete. “E’ stato un incontro ricco di contenuti – ha dichiarato Martino – Io ero alla Leopolda quando la Ministra Bonetti ha annunciato il Family Act e le misure a sostegno delle famiglie, del ... Leggi su anteprima24

PupiaTv : Parete, Luigia Martino incontra il ministro Bonetti: 'Genitorialità investimento sul futuro' -… - PupiaTv : Campania, Luigia Martino (IV): 'Famiglia, aiutare la fertilità di coppia' (01.09.20) - infocampania : REGIONE - FAMILY ACT, LUIGIA MARTINO A CONFRONTO CON LA MINISTRA BONETTI - dArapriSpumanti : È ??o??o ?????? ????e??????o??e ???? ?????????? ???? ?????????? ... ~ ~ #darapri #estateaddosso #pugliamia #pugliamylove #eccellenzepugliesi… -

Ultime Notizie dalla rete : Luigia Martino

PUPIA

Parete (Caserta) – Salone Nobile del Palazzo Ducale di Parete gremitissimo nel pomeriggio di lunedì 30 agosto, in occasione del convegno “Family Act – Famiglia, Sostegno e Futuro”. Parterre d’eccezion ...20:00:48 CASERTA. Sono state presentate sabato scorso le liste per il consiglio regionale. Sono oltre duecento i candidati ai nastri di partenza che concorrono per gli otto seggi destinati ai candidat ...