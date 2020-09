Los Angeles, ucciso dalla polizia un altro afroamericano (Di martedì 1 settembre 2020) Un uomo di colore è stato ucciso dalla polizia, che afferma che era armato di una pistola, ieri a Los Angeles, in un clima generale di tensione e sfiducia nei confronti della polizia rinnovato dal caso Jacob Blake. L'ufficio dello sceriffo della contea di Los Angeles, attraverso la voce del tenente Brandon Dean, ha fornito la sua versione dei fatti in una conferenza stampa. L'uomo in questione, un "trentenne", stava andando in bicicletta nel primo pomeriggio di ieri quando gli agenti hanno cercato di arrestarlo per una violazione del codice della strada.Secondo il racconto delle autorità, è "scappato" dopo aver lasciato la bicicletta. La polizia è riuscita a raggiungerlo. È stato a questo punto, ha detto Dean, che il giovane ... Leggi su ilfogliettone

