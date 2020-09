Los Angeles, la polizia uccide un 29enne afroamericano: proteste e tensioni. E a Kenosha Trump chiama i manifestanti «terroristi» (Di martedì 1 settembre 2020) Un uomo afroamericano è stato colpito e ucciso dagli agenti della contea di Los Angeles, negli Usa. Secondo quanto riferisce la polizia, la sparatoria è avvenuta alla fine di un inseguimento e dopo che la vittima ha preso a pugni in faccia uno degli agenti. Nella notte sono scoppiate le proteste e numerosi manifestanti si sono radunati sul luogo della sparatoria con momenti di tensione. Secondo la ricostruzione della polizia, i due agenti coinvolti avrebbero visto la vittima in sella alla sua bicicletta e avrebbero deciso di fermarlo per un controllo. A quel punto l’uomo – che la famiglia e il movimento Black Lives Matter hanno identificato come Dijon Kizzee, 29 anni – avrebbe abbandonato la bici dandosi alla fuga. Quando gli agenti lo hanno raggiunto ... Leggi su open.online

