L’organizzazione criminale dietro le penne vendute per beneficienza

E' stato il Reparto Operativo Speciale delle Polizia Municipale di Torino a scoprire, dopo 11 mesi di indagini, quanto si celava dietro la vendita per strada di penne e gadget per beneficenza. Già, perchè quella che sembrava un'innocua proposta di acquisto celava una vera organizzazione criminale chiamata, dai suoi componenti, "La propaganda". Le indagini coordinate dalla pm Eugenia Ghi hanno permesso di accertare un modus operandi che era non solo praticato a Torino ma anche in altre città del nord: la vendita di penne e gadget da parte di venditori reclutati su Facebook. I venditori facevano credere che il ricavato serviva per la lotta alla tossicodipendenza o all'Aids, in realtà gli incassi andavano dai 300 ai mille euro al giorno: di questa cifra il 30-40 ...

