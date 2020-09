L’ora della verità anticipazioni terza e ultima puntata: Palma si libererà per raccontare tutto? (Di martedì 1 settembre 2020) Grandi colpi di scena in arrivo nell’ultima puntata de L’ora della verità in onda domenica 6 settembre 2020 su Canale 5. Il pubblico di Canale 5 avrà visto come di cose in 25 anni, e anche prima, ne sono successe. Clotilde ha scoperto sul finale di puntata che Orsu in realtà è figlio di Salomè e di suo padre e questo significa che è suo fratello. Ma proprio mentre analizzava le foto, qualcuno le ha sparato, chi è stato? In Corsica i misteri non mancano: Palma sta cercando di lasciare la cella dove è stata segregata. La donna parlando con Orsu ha fatto capire che le avevano detto che i suoi figli erano tutti morti e che per questo lei si è lasciata imprigionare. Ma chi la sta tenendo prigioniera? Una persona che aveva in Orsu un ... Leggi su ultimenotizieflash

