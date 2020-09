Lombardia: assessore Rolfi, turismo fondamentale per agricoltura (Di martedì 1 settembre 2020) Milano, 1 set. (Adnkronos) - "La Lombardia è la prima regione agricola d'Italia e questo è un primato da valorizzare. Stiamo crescendo anche come numero di agriturismi perché appunto è quanto cercano i turisti, soprattutto quelli stranieri. Regione Lombardia continua a sostenere queste realtà e la creazione di nuove strutture. Un ulteriore importante elemento che reputo fondamentale è la capacità di essere multifunzionali, riuscendo a offrire più servizi e tutti di qualità, puntando sulla tutela dell'ambiente e la valorizzazione delle specificità di ogni territorio". Lo ha detto l'assessore all'agricoltura della Regione Lombardia, Fabio Rolfi. Un ulteriore passaggio del suo intervento ... Leggi su iltempo

