Lo strano caso del pagliaccio di Anagni. Vestito da "It", agita le notti della città (Di martedì 1 settembre 2020) È un pagliaccio, ma non fa ridere. Anzi. La sua maschera inquietante sta terrorizzando i cittadini di Anagni, paese in provincia di Frosinone, che da qualche settimana si trovano a “convivere” malvolentieri con quest’uomo Vestito da Pennywise, clown protagonista del romanzo It di Stephen King, che si aggira di notte per le vie della città divertendosi a spaventare tutti. Una goliardia, molto probabilmente, ma destinata a non finire bene. I carabinieri, infatti, sono sulle sue tracce. Hanno raccolto molto materiale proveniente soprattutto dagli utenti che, nel corso delle notti brave del pagliaccio, lo hanno filmato e fotografato. L’uomo sogghigna e si palese con una agghiacciante risata e, pare, lasci degli oggetti nei luoghi ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Lo strano caso del pagliaccio di Anagni. Vestito da 'It', agita le notti della città - JollyRoger____ : @DelgeIl il senso di onirico c'è un po' per tutto ilo film, avevano creato un contesto un po' diabolico ovunque, ti… - a_den2017 : RT @NelleMarche: Sembra strano non siamo in Italia ma in questo caso il vigile si adopera x far attraversare in sicurezza la strada ad un m… - BrescianiWalter : @antoniopolito1 Da quello che scrive avrebbe dovuto essere assolutamente per il SI al referendum 2016. Si preoccupa… - minciotti : RT @jeperego: Lo strano caso dei semi che dalla Cina finiscono nelle cassette delle lettere dei bavaresi.I portali che aiutano a trovare gi… -

Ultime Notizie dalla rete : strano caso LOCRI: STASERA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MARCOSTEFANO GALLO “LO STRANO CASO DEL RÊVERIE” Telemia L’OPINIONE / L’INUTILE CORONAESTATE DEI NOSTRI GIOVANI...

É stata un’estate che ci ricorderemo per sempre. Un’estate strana, diversa, molto più spartana e malinconica rispetto alle precedenti. Un’estate che ci ricorda la caducità della vita, il nostro essere ...

Covid, il medico del Paziente 1

ROMA - Dietro le quinte della prima zona rossa italiana. Codogno. Una notte in ospedale. Viavai in pronto soccorso: tra le emergenze di routine, uno strano caso di polmonite. Annalisa, medico anestesi ...

É stata un’estate che ci ricorderemo per sempre. Un’estate strana, diversa, molto più spartana e malinconica rispetto alle precedenti. Un’estate che ci ricorda la caducità della vita, il nostro essere ...ROMA - Dietro le quinte della prima zona rossa italiana. Codogno. Una notte in ospedale. Viavai in pronto soccorso: tra le emergenze di routine, uno strano caso di polmonite. Annalisa, medico anestesi ...