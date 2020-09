Lo Stato italiano è così povero che diversi farmaci anti-cancro saranno a pagamento – il ritorno della Bufala (Di martedì 1 settembre 2020) Ci sono bufale così arcaiche che quando le abbiamo affrontate la prima volta molti dei nostri collaboratori neppure c’erano, come Lo Stato italiano è così povero che diversi farmaci anti-cancro saranno a pagamento. Lo Stato italiano è così povero che diversi farmaci anti-cancro saranno a pagamentoUn meme così avariato da essere passato negli ultimi cinque anni da disinformazione a Bufala senza neppure fermarsi al via. Ma andiamo con ordine, ricordandovi di leggere per prima cosa il nostro precedente articolo. Così ... Leggi su bufale

Ultime Notizie dalla rete : Stato italiano Lo Stato italiano tra politica, cultura e imprenditoria Artribune sbagliando si impara

Quindi, un’ottima manager. Eppure, l’evocazione del libro e di quel titolo ha suscitato in me un’amara sensazione e una domanda: siamo così convinti che sia più difficile dire o sentirsi dire dei no ...

Migranti, espulsi dall'Italia sono rientrati: arrerstati

Nove, nello specifico, sono stati bloccati perché rientrati illegalmente sul territorio nazionale nonostante fossero destinatari di decreto di respingimento con divieto di reingresso nel territorio ...

