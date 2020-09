L’NBA è un’organizzazione politica potentissima (se n’è accorto anche Trump) (Di martedì 1 settembre 2020) Quante volte e per cosa ha scioperato la Serie A? Basta fare una veloce ricerca su Google: ne vien fuori una lunghissima sfilza di “minacce” rientrate. Nel 1996, i calciatori italiani si fermarono la prima volta per davvero ma per questioni legate ai contratti. Soldi, insomma. anche davanti alle condizioni traballanti con cui volevano farli tornare in campo in piena pandemia, tra marzo e aprile, i giocatori non sono riusciti a trovare una posizione comune, e si sono arresi alle altrui decisioni. La premessa è per dire che in Italia non ci siamo resi conto della reale portata dello sciopero dell’NBA (e poi a ruota degli altri sport professionistici americani) contro il razzismo della polizia e del sistema penale americani in un momento sociale delicatissimo della storia degli Stati Uniti. Perché non ci siamo abituati. E’ passata da ... Leggi su ilnapolista

