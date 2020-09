Livorno, Dal Canto a sorpresa per la panchina: superato Riolfo (Di martedì 1 settembre 2020) Sarà Alessandro Dal Canto il nuovo tecnico del Livorno. superato a sorpresa Riolfo, che sembrava ad un passo dalla panchina sorpresa in casa Livorno. Dopo che nei giorni scorsi mister Riolfo sembrava vicinissimo alla panchina amaranto, per la quale aveva rifiutato anche altre offerte, il club sembra aver virato su un’altra soluzione: Alessandro Dal Canto. Come spiega Gianluca Di Marzio, la squadra di Serie C sarà infatti guidata dall’ex allenatore della Juve Primavera che nell’ultima stagione è stato sulla panchina del Siena. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

