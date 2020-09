LIVE VOLLEY – Novara-Firenze, quarti Supercoppa 2020: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di martedì 1 settembre 2020) Igor Gorgonzola Novara e Il Bisonte Firenze si sfidano nei quarti di finale della Supercoppa femminile 2020 di VOLLEY. Le Igorine giocheranno nuovamente in casa, ma questa volta con un avversario ben più ostico di una comunque combattiva Perugia, sconfitta nel primo turno per 3-1. Dall’altra parte della rete ci saranno infatti le toscane, capaci di uscire vittoriose al tie-break dal combattuto match sul campo di Casalmaggiore. Appuntamento alle ore 20:30 di martedì 1 settembre, con il LIVEscore di Sportface.it che vi terrà aggiornati minuto per minuto sull’andamento del match. FORMULA E DATE IL PROGRAMMA DEI quarti DI FINALE TABELLONE E ACCOPPIAMENTI DELLE SEMIFINALI tutti I RISULTATI ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : LIVE VOLLEY LIVE VOLLEY - Busto Arsizio-Chieri, quarti Supercoppa 2020: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) Sportface.it “Non importa dove, ma insieme”. Via alla campagna abbonamenti

“Non importa dove, ma insieme. Piacenza c’è” è il motto della campagna abbonamenti della Gas Sales Volley 2020/2021. Si parte con la prima fase dal 1 settembre, si potrà acquistare un abbonamento per ...

Beach volley, King e Queen of The Beach 2020. Ecco il programma delle gare. Tutto il torneo LIVE su OA Sport

Energia 4.0 King & Queen beach volley tour, sulla Spiaggia delle Corone a Civitanova Marche si fa sul serio. Martedì si inizia a giocare e mercoledì sera scopriremo se Paolo Ficosecco, cinque volte Ki ...

