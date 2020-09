LIVE VOLLEY – Novara-Firenze 23-25, 6-3 quarti Supercoppa 2020: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di martedì 1 settembre 2020) Igor Gorgonzola Novara e Il Bisonte Firenze si sfidano nei quarti di finale della Supercoppa femminile 2020 di VOLLEY. Le Igorine giocheranno nuovamente in casa, ma questa volta con un avversario ben più ostico di una comunque combattiva Perugia, sconfitta nel primo turno per 3-1. Dall’altra parte della rete ci saranno infatti le toscane, capaci di uscire vittoriose al tie-break dal combattuto match sul campo di Casalmaggiore. Appuntamento alle ore 20:30 di martedì 1 settembre, con il LIVEscore di Sportface.it che vi terrà aggiornati minuto per minuto sull’andamento del match. FORMULA E DATE IL PROGRAMMA DEI quarti DI FINALE TABELLONE E ACCOPPIAMENTI DELLE SEMIFINALI tutti I RISULTATI AGGIORNA LA ... Leggi su sportface

La formazione di coach Piazza tornerà in campo per altri tre allenamenti congiunti: il 02 settembre con la Nazionale italiana U20 Maschile, il 03 con Ravenna e sabato 05 con Piacenza. I tre test saran ...

“Non importa dove, ma insieme”. Via alla campagna abbonamenti

“Non importa dove, ma insieme. Piacenza c’è” è il motto della campagna abbonamenti della Gas Sales Volley 2020/2021. Si parte con la prima fase dal 1 settembre, si potrà acquistare un abbonamento per ...

