LIVE – Brescia-Varese 24-37, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 1 settembre 2020) Germani Basket Brescia e Openjobmetis Varese si affrontano in occasione del secondo turno del gruppo A della Supercoppa 2020 di Serie A1. I padroni di casa sono riusciti all’esordio a strappare la vittoria nei confronti di Cantù grazie alla tripla di Kalinoski nei secondi finali. I varesotti, invece, sono stati piallati, pagando più di 30 punti di passivo all’esordio, dalla grande favorita del gironcino, ossia l’Olimpia Milano. La palla a due del confronto è stata fissata per le ore 19.30 di martedì 1 settembre. SEGUI CANTU’-OLIMPIA MILANO IN DIRETTA SEGUI FORTITUDO BOLOGNA-CREMONA IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa 2020 RISULTATI E CLASSIFICHE Supercoppa AGGIORNA LA ... Leggi su sportface

