Lipari | Lorenza Famularo poteva essere salvata

Sarebbe morta di tromboembolia polmonare Lorenza Famularo, è questa l'ipotesi emersa nel corso dell'autopsia sul corpo della giovane di Lipari deceduta poco dopo il suo arrivo in ambulanza nel nosocomio dell'isola, dopo nove giorni di forti dolori al collo, schiena e torace. Dal 14 al 22 Agosto, la ventiduenne si sarebbe recata cinque volte al pronto soccorso, ma nessuno dei sanitari, secondo il racconto dei familiari, avrebbe ritenuto utile sottoporla ad ulteriori esami diagnostici. Eppure sarebbe bastato porre più attenzione sul suo respiro affannoso e sulla difficoltà a prendere fiato, come si evince da diversi messaggi vocali della ragazza su WhatsApp. Una radiografia al torace, forse avrebbe potuto salvarle la vita. Persino il saturimetro, per rilevare l'ossigenazione in dotazione ...

