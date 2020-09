L’infettivologo Bassetti a Sileri: «Fare i tamponi all’Italia intera? Sarebbe un grosso sbaglio» (Di martedì 1 settembre 2020) «Si potrà arrivare a più di 300mila tamponi al giorno nelle prossime settimane? Io francamente dico che è bene avere una potenza di fuoco importante. Ma bisogna anche evitare di Fare il tampone a tutti. Se facciamo 300mila test al giorno vuol dire che in 6 mesi ne facciamo 60 milioni, cioè tamponeremo l’Italia intera. E poi, quando avremo i positivi, che Faremo? Riblocchiamo il Paese?». Si chiede se «sia sostenibile» Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Inteviene ad Agorà Estate su Rai 3. Bassetti: 300mila tamponi, ho perplessità «È una domanda che pongo ai politici», spiega. «Noi dobbiamo avere una potenza di ... Leggi su secoloditalia

