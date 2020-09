L'Indonesia riconosce gli esport come sport legittimo (Di martedì 1 settembre 2020) Il Ministero della gioventù e dello sport Indonesiano e l' Indonesian National sports Committee , KONI, hanno ufficialmente riconosciuto gli esport come uno "sport legittimo" nel paese del sud-est ... Leggi su corrieredellosport

NuTeslaRes : #L’Indonesia riconosce gli Esport come uno sport - -

Ultime Notizie dalla rete : Indonesia riconosce L'Indonesia riconosce gli esport come sport legittimo Corriere dello Sport