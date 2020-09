Lincoln Rhyme: trama e anticipazioni seconda puntata stasera su Italia 1 (Di martedì 1 settembre 2020) La prima serata del martedì si apre all’insegna di atroci delitti, intricati misteri e complicate indagini con Lincoln Rhyme. La fiction d’oltreoceano, in onda oggi primo settembre 2020 dalle 21:20 su Italia 1, approda al suo secondo appuntamento dopo il promettente esordio della settimana scorsa che ha conquistato 1.055.000 spettatori totali con uno share del 10.38%. L’appassionante serie televisiva, con protagonista Russel Hornsby nei panni del brillante detective sulle tracce del Collezionista di ossa, prosegue il suo percorso narrativo e sono ancora tante le incredibili scoperte, agghiaccianti rivelazioni, sorprese che ha in serbo per noi. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Lincoln Rhyme!Segui Termometro Politico su Google News Nel ... Leggi su termometropolitico

SMSNEWSOFFICIAL : In prima tv assoluta su Italia 1 nuovo appuntamento con “Lincoln Rhyme: caccia al collezionista di ossa” - zazoomblog : Lincoln Rhyme: Caccia al Collezionista di Ossa le puntate in onda martedì 1 settembre su Italia 1 - #Lincoln… - bot_scotti : RT @Primaonline: Ascolti tv del 25 agosto. Fabio Volo batte Gerry Scotti. Parte bene Lincoln Rhyme - fedram67 : Non sarà come il libro, non sarà come il film, ma tutto sommato la serie Lincoln Rhyme caccia al collezionista di ossa mi sta piacendo - Albe_Cortinovis : @fabianomas Il suo.l'ho letto e mi è piaciuto molto. Su Deaver è vero è sempre in po' lento negli inizi (quello non… -