Liga | il campionato spagnolo sarà inaugurato da Granada- Athletic Bilbao Barcellona e Real…

La Liga ha reso noto il calendario della prima giornata del campionato spagnolo. Ecco tutto il programma del primo turno:Venerdì 11 settembreGranada-Athletic (ore 21)Sabato 12 settembreEibar-Celta (16)Cadice-Osasuna (21)Domenica 13 settembreValladolid-Real Sociedad (16)Villarreal-Huesca (18.30)Valencia-Levante (21)Lunedì 14 settembreAlavés-Betis (21)Ancora da definireAtlético Madrid-SivigliaBarcellona-ElcheReal Madrid-Getafe

