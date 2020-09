Libano, Macron: "Conferenza internazionale su aiuti a ottobre a Parigi" (Di martedì 1 settembre 2020) Beirut, 1 set. (Adnkronos) - Il presidente francese Emmanuel Macron si è detto pronto a ospitare a metà ottobre a Parigi una Conferenza internazionale per aiutare il Libano. Lo ha annunciato lui stesso ai giornalisti nel corso di una visita a Beirut, sottolineando come le prossime sei settimane saranno cruciali per il Paese. ''E' necessario continuare a mobilitare l'intera comunità internazionale'', ha dichiarato Macron ai rappresentanti delle Nazioni Unite e delle organizzazioni non governative locali incontrati sulla portaelicotteri Le Tonnerre al porto di Beirut. ''Sono pronto a riorganizzare, forse verso la metà di ottobre, una Conferenza per il sostegno internazionale ... Leggi su liberoquotidiano

