Libano: diplomatico Mustapha Adib nominato primo ministro incaricato poco prima della visita di Macron (Di martedì 1 settembre 2020) In seguito alla dimissioni del governo del Libano, i leader politici del Paese hanno scelto il diplmatico Mustapha Adib, l’ambasciatore libanese in Germania, come primo ministro incaricato poche ore prima dell’arrivo di Emmanuel Macron a Beirut. Adib, che rappresenta il suo Paese a Berlino dal 2013, è affiliato a un piccolo partito sunnita guidato dall’ex primo ministro Najib Mikati. Il 31 agosto ha ricevuto l’approvazione della maggior parte dei gruppi parlamentari, tra cui Hezbollah. «Non c’è tempo per parole, promesse e desideri. E’ tempo di agire», ha detto Mustapha Adib in una breve ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : In seguito alla dimissioni del governo in #Libano, i leader politici del Paese hanno scelto il diplomatico… - magdulka64 : RT @LaNotiziaTweet: Il #Libano sceglie un diplomatico come premier. A guidare il governo sarà Mustapha Adib. L’8 settembre la visita di #Co… - Robertoruggine : RT @LaNotiziaTweet: Il #Libano sceglie un diplomatico come premier. A guidare il governo sarà Mustapha Adib. L’8 settembre la visita di #Co… - edocogoo : RT @LaNotiziaTweet: Il #Libano sceglie un diplomatico come premier. A guidare il governo sarà Mustapha Adib. L’8 settembre la visita di #Co… - marino29b : RT @LaNotiziaTweet: Il #Libano sceglie un diplomatico come premier. A guidare il governo sarà Mustapha Adib. L’8 settembre la visita di #Co… -